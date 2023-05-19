Не время лечит

Работа по восстановлению памятников в присоединившихся к России регионах идет интенсивно, и ее масштабы с каждым месяцем растут. В 2022 году Российское военно-историческое общество отреставрировало мемориальный комплекс «Саур-Могила» в ДНР, а также мемориалы «Непокоренные» и «Князь Игорь» в ЛНР. В сборе информации об объектах, требующих восстановления, задействованы региональные отделения РВИО. Есть в планах и создание памятников, посвященных истории Новороссии.

Мемориалы героям-шахтерам — защитникам Донбасса будут открыты в местах, где во время Великой Отечественной войны формировались шахтерские дивизии. Их создание началось уже в первые дни войны, было образовано три стрелковых дивизии: 383-я в Сталино (Донецке), 393-я в Славянске и 395-я в Ворошиловграде (Луганске). Весной 1941 года в Ворошиловграде была сформирована также 214-я стрелковая дивизия, героически сражавшаяся в битвах за Смоленск и Москву и полностью погибшая во время Вяземской оборонительной операции. Принято решение установить в городах, где были созданы шахтерские дивизии, обелиски, выполненные в едином стиле, тем самым связав места и поколения общей памятью о подвиге их земляков в борьбе с нацизмом. Рядом с обелисками появятся информационные стелы с именами героев, историей создания дивизий и их боевого пути.

В ДНР находится самая глубокая шахта в Европе, которая называется «Шахтерская-Глубокая» (1400 метров под землей). Я туда спускался, общался с работниками. Когда видишь, насколько это тяжелый труд, сразу по-другому воспринимаешь облик шахтера — защитника Донбасса. Это действительно героические люди! Они составили основу ополчения в 2014 году, а сейчас они составляют основу промышленного потенциала Донбасса. Шахтерский труд поистине заслуживает уважения. Потому что, во-первых, это очень тяжелая работа. Во-вторых, такой труд требует сплоченности коллектива и ежеминутной готовности к любым неожиданностям. Именно эти качества, наравне с мужеством и отвагой, помогли защитникам Донбасса в борьбе за свободу родной земли и право говорить на русском языке.

В Мариуполе будет восстановлен памятник художнику Архипу Куинджи. Монумент был наполовину разрушен в ходе обстрелов города со стороны ВСУ.

Также в ДНР будет продолжено благоустройство возрожденного Мемориального комплекса «Саур-Могила». На юбилейный год намечена реставрация еще одного масштабного мемориала — «Шахта 4/4 бис», в шурфе которой покоятся до 75 тыс. мирных жителей, уничтоженных нацистами в годы Великой Отечественной войны. Шурф «Шахты № 4/4-бис» — не единственное подобное место массовой гибели мирных граждан от рук гитлеровцев и их пособников. В Горловке в недрах шахты «Узловая» находятся тела 14 тыс. жертв, в Макеевке в шахте 4/13 — 35 тыс. Таких мест в Донбассе несколько, немцы активно использовали шурфы шахт, чтобы заметать следы своих преступлений. Такого рода трагические места достойны того, чтобы стать общенациональными мемориалами, быть включенными в программу военно-исторических маршрутов для школьников.

В ЛНР мы сейчас уже видим, что преображается замечательный знаковый мемориал «Острая Могила». Работы по его реконструкции будут проведены с глубоким уважением к истории и при этом с высочайшим «столичным» качеством. Ранее здесь были захоронены луганчане, расстрелянные нацистами в 1942–1943 годы. По официальным данным, это более 3 тыс. человек, в том числе дети. В 2014 году рядом на поле хоронили мирных жителей Луганска, погибших в ходе многократных обстрелов со стороны украинских боевиков. Для многих семей, потерявших своих близких, это святое место. В народе его называют «Незаживающая рана Донбасса».

А в Мелитополе, в Запорожской области, предстоит преображение площади Победы и установка стелы «Город воинской славы». По просьбам местных жителей было решено отреставрировать и поставить на ход танк Т-70, который сейчас находится на постаменте. Для этого танк снимут с него, транспортируют в Ленинградскую область, а 23 октября он возглавит парад по случаю 80-летия освобождения Мелитополя от немецко-фашистских захватчиков.

В настоящее время РВИО продолжает сбор сведений о состоянии памятников на освобожденных территориях. По предварительным оценкам, в результате украинской агрессии с 2014 года было разрушено порядка тысячи монументов и обелисков. Мы попросили региональные отделения РВИО провести тщательную инвентаризацию таких мест памяти. К сожалению, разрушение памятников — это государственная политика Украины. Мы же будем отстаивать восстановление и возрождение этой памяти.

Автор — заместитель председателя Российского военно-исторического общества