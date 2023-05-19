В Финском парке Пскова установят новую детскую площадку

Новую детскую площадку монтируют в Финском парке Пскова, сообщил в своем Telegram-канале глава города Борис Елкин.

«Учитывая опыт Детского парка, еще раз напоминаю: пользоваться комплексом небезопасно до полного окончания работ!» — написал градоначальник, его слова приводит Псковское агентство информации.

Он добавил, что на сборку и установку конструкций понадобится около трех дней, потом начнут укладывать резиновое покрытие.

Старую игровую площадку начали демонтировать в Финском парке 5 мая. Елкин пообещал, что новую установят до конца мая, отмечает Псковская лента новостей.

Ранее в мае сообщалось, что археологи нашли следы реставрации церкви Михаила и Гавриила Архангелов с Городца. Предположительно, она проводилась еще в древности.