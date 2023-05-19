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В Кремле отреагировали на планы ЕС ограничить торговлю российскими алмазами

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Фото: РИА Новости/Пресс-служба компании "Алроса"
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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал журналистам на брифинге 19 мая, как российские власти отреагировали на планы ЕС ограничить торговлю российскими алмазами.

«Давайте дождемся решений. Как показывает практика, если их перестают покупать где-то, то их начинают покупать в других местах», — сказал Песков.

Он добавил, что на рынке есть различные направления.

Ранее в этот же день глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что Евросоюз планирует ввести ограничения на торговлю алмазами из России.

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Накануне Великобритания объявила о запрете на импорт алмазов, меди, алюминия и никеля российского происхождения.

При этом президент России Владимир Путин в марте охарактеризовал ситуацию с антироссийскими санкциями пословицей «Не рой другому яму, а то сам в нее попадешь».

Западные страны усилили санкционное давление на Россию в связи с проведением спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее начале было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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