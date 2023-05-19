Сильный ветер и дожди спрогнозировали в Камчатском крае

Синоптики прогнозируют усиление ветра и дожди на территории Камчатского края в выходные. Регион окажется во власти циклона.

По словам и.о. начальника отдела метеопрогнозов Камчатского гидрометцентра Ольги Налимовой, дожди ожидаются на юге Камчатки и в Тигильском районе. В западных районах скорость ветра будет достигать 15–20 м/с. Об этом сообщает ИА KamchatkaMedia. Температура воздуха в ночные часы будет опускаться до +2…+4 градусов, днем ожидается до +6 градусов.

22 мая осадки продолжатся и местами будут сопровождаться мокрым снегом. Температура воздуха в ночные часы опустится до 0…–5 градусов.

Ранее синоптики спрогнозировали похолодание на 7 градусов в выходные в Москве. При этом в столице ожидаются дожди.