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Суд оштрафовал экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана по делу о дискредитации ВС РФ

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Фото: РИА Новости/Антон Буценко
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Суд Екатеринбурга 19 мая наложил штраф в 260 тыс. рублей на бывшего мэра города Евгения Ройзмана (признан иноагентом в РФ) по делу о дискредитации Вооруженных сил России.

Постановление вынес судья Октябрьского районного суда.

Отмечается, что подсудимый свою вину не признал.

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Ранее, 18 мая, гособвинение признало виновным экс-мэра Екатеринбурга в преступлении по ч. 1 ст. 280.3 УК России («Дискредитация ВС РФ») и назначило ему наказание в виде штрафа в размере 280 тыс. рублей. Однако с учетом смягчающих обстоятельств штраф был снижен до 260 тыс. рублей. Таковыми обстоятельствами стали двое маленьких детей и положительные характеристики.

До этого, 28 марта, прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение в отношении Ройзмана по уголовному делу о дискредитации Вооруженных сил России. Причиной судебного разбирательства по делу стал видеоролик на YouTube-канале Ройзмана, в котором прозвучали заявления, подрывающие авторитет ВС России.

В августе прошлого года суд в Екатеринбурге избрал меру пресечения Ройзману в виде запрета определенных действий: ему запрещено использовать средства связи, пользоваться интернетом и посещать публичные места, а также общаться со свидетелями.

Кроме того, правоохранители провели обыски в его квартире, офисе благотворительного фонда и частном музее.

Ранее суд в Екатеринбурге трижды штрафовал Ройзмана за дискредитацию ВС РФ в Сети по ст. 20.3.3 КоАП. Общая сумма штрафов составила 150 тыс. рублей.

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