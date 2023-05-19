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Глава ЕК выступила против переговоров РФ и Украины на равных условиях

Глава ЕК фон дер Ляйен выступила против равноправных переговоров между РФ и Украиной
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Фото: Global Look Press/SOPA Images
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Мирные переговоры на равных условиях между Россией и Украиной должны быть отвергнуты. Об этом заявила 19 мая глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на саммите G7 в Японии.

«Украинцы больше всего хотят мира, но, конечно, справедливого мира. Мирные переговоры, которые уравнивают агрессора и жертву, должны быть отвергнуты», — приводятся слова фон дер Ляйен в документе ЕК второй сессии саммита.

Кроме того, глава Еврокомиссии также призвала поддержать «план мира» президента Украины Владимира Зеленского.

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19 мая в Хиросиме открылся трехдневный саммит «большой семерки», на котором лидеры развитых стран мира намерены обсудить Россию и Китай. Так, главными заявленными задачами G7 в отношении Москвы станут поиск путей противодействия обходу третьими странами антироссийских санкций и выработка новых рестрикций против РФ в энергетическом секторе и оборонно-промышленном комплексе.

В этот же день фон дер Ляйен предложила согласовать финансовую поддержку Украины после 2023 года. Она считает, что страны G7 должны продолжать оказывать Киеву экономическую и финансовую поддержку.

Что касаемо России, по информации, опубликованной 19 мая Reuters, лидеры «Группы семи» договорились вводить дополнительные санкции и ограничительные меры, чтобы повысить издержки РФ и тех стран, которые ее поддерживают. Кроме того, они намерены еще теснее сплотиться на фоне возрастающего влияния Китая в мире.

В апреле еврокомиссар по финансовой стабильности Мейрид Макгиннесс сообщила о подготовке ЕС нового, 11-го пакета антироссийских санкций. Макгиннесс отметила, что он будет направлен на борьбу с попытками обхода ограничительных мер.

Еще в марте президент России Владимир Путин охарактеризовал ситуацию с антироссийскими санкциями пословицей «Не рой другому яму, а то сам в нее попадешь». Он указал, что освободившиеся после ухода западных компаний ниши заняли отечественные производители и спада потребительского рынка в РФ не произошло.

Страны Запада усилили санкционное давление на Россию на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Путин объявил 24 февраля 2022 года.

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