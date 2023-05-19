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В Госдуме указали на понимание Украиной рисков в связи с контрнаступлением

Депутат Чепа: Украина понимает, что стала разменной монетой в варварской игре Запада
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Фото: Global Look Press/Mykhaylo Palinchak
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Украинские власти начинают осознавать, что их страна становится разменной монетой в игре Запада против России. Об этом 19 мая заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Таким образом он отреагировал на слова посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко о том, что Запад делает слишком высокие ставки на предстоящее украинское контрнаступление, Украине придется заплатить за эту военную операцию очень высокую цену.

«Естественно, Запад требует от Украины попыток совершения давления на нашу страну, а это возможно только за счет определенных военных действий. Украина понимает, что попытка контрнаступления всегда несет за собой большие жертвы. <…> Украина понимает, что, к сожалению, она разменная монета в варварской игре, затеянной коллективным Западом против России. Это констатирует представитель украинской власти», — приводит слова депутата «Дума ТВ» для «Известий».

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14 мая президент Украины Владимир Зеленский допустил, что при неудачном контрнаступлении Вооруженных сил Украины менее активные страны могут сократить помощь Киеву. Также Зеленский добавил, что Киев не имеет ни намерения, ни достаточного количества оружия для того, чтобы наносить удары по территории России во время ожидаемого контрнаступления.

В тот же день бывший командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес заявил, что контрнаступление украинской армии может быть провальным из-за сильного давления на Киев со стороны Вашингтона. Вместе с тем он выразил противоположную точку зрения о западной помощи. По его мнению, она может длиться бесконечно, даже если украинские солдаты будут неэффективны на поле боя.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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