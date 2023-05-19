Свыше 100 особей краба изъяли у браконьеров в Сахалинской области

Сотрудники пограничного управления ФСБ изъяли у двух мужчин свыше 100 особей камчатского краба. Предварительный ущерб от деятельности браконьеров оценивается более чем в 700 тыс. рублей.

Подозреваемых заметили на побережье у села Рыбацкого в Анивском районе. Пограничники изъяли крабов, автомобиль, маломерное плавательное средство и ставные сети. Об этом сообщает ИА SakhalinMedia.

Большая часть незаконно добытых крабов признана жизнеспособной. Членистоногих выпустили в среду обитания.

В отношении задержанных проводится проверка. Правоохранительные органы усматривают признаки состава преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Незаконная добыча водных биологических ресурсов».

В конце апреля двух жителей Мурманской области осудили за незаконный вылов краба. Мужчин приговорили выплатить 500 тыс. и 520 тыс. рублей.