Путин заявил о сохранении Россией статуса одного из лидеров рынка вооружений

Россия успешно экспортирует существенные объемы вооружения, несмотря на беспрецедентное давление санкций и недобросовестную конкуренцию США, заявил президент РФ Владимир Путин в пятницу, 19 мая. Поздравление с 70-летием создания системы госуправления ВТС с иностранными государствами опубликовано на сайте Кремля.

«Несмотря на беспрецедентное санкционное давление и недобросовестную конкуренцию со стороны США и ряда западных стран, вы <...> экспортируете существенные объемы российской продукции военного назначения, уделяете неустанное внимание модернизации производств», — говорится в телеграмме.

Путин выразил уверенность, что деятельность сотрудников сферы ВТС будет способствовать укреплению международного авторитета и влияния России, а также формированию атмосферы дружбы и доверия в отношениях с союзниками.

В январе стало известно, что оружейный дивизион концерна «Калашников» в 2022 году побил 20-летний рекорд по оружейному производству.

В свою очередь еще осень прошлого года Путин потребовал нарастить объемы и сократить сроки производства на предприятиях оборонно-промышленного комплекса страны.