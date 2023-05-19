ДОМ.РФ примет участие в строительстве доступного арендного жилья в ДФО

ДОМ.РФ примет участие в госпрограмме строительства доступного арендного жилья на Дальнем Востоке, сообщили в пресс-службе компании. В рамках программы ДОМ.РФ будет выполнять роль арендодателя, приобретая квартиры у застройщиков и передавая их регионам. По словам главы ДОМ.РФ Виталия Мутко, до конца года будет обеспечено финансирование строительства 3000 квартир.

«На развитие городов Дальнего Востока будут выделены значительные средства. Цель — сделать регионы ДФО привлекательными для работы, бизнеса, учебы, поддержать различные сектора экономики, стимулировать внутреннюю и внешнюю торговлю. Это потребует привлечения квалифицированных специалистов из других субъектов, подготовки новых кадров, для которых важно создать комфортные условия проживания и учебы. У ДОМ.РФ есть необходимый опыт для реализации программы создания доступного арендного жилья — до конца года стоит задача обеспечить финансирование строительства 3000 квартир, а всего планируется приобрести 10 000 квартир», — заявил генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

Программа, которая реализуется по поручению президента РФ, поможет обеспечить жильем на льготных условиях студентов и молодых специалистов. Кроме того, в ней примет участие ряд иных категорий льготников, перечень которых будут самостоятельно определять регионы ДФО. Арендная плата для них будет ниже рыночной за счет субсидий из федерального и региональных бюджетов.

Участникам программы жилье будет предоставляться с готовой отделкой и мебелью. Квартиры будут приобретаться у застройщиков по договорам долевого участия. Курировать проект будут региональные операторы ДФО, в их функции будет входить заселение льготников и оформлением с ними договоров субаренды.

На сегодняшний день в портфеле аренды ДОМ.РФ в ДФО имеется четыре проекта на 4863 квартиры — корпоративная аренда для сотрудников ССК «Звезда» в Приморском крае, два проекта с «Полюс Алдан» в Якутии, а также аренда для отдельных категорий граждан в ЖК «Уюн-парк» на Сахалине.