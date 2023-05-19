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ФСБ назвала причины обыска у пермских правозащитников

ФСБ РФ: обыски у пермских правозащитников связаны с уголовным делом о контрабанде
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Фото: РИА Новости/ЦОС ФСБ РФ
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В Федеральной службе безопасности (ФСБ) РФ сообщили, что обыски, прошедшие утром 19 мая у пермских правозащитников, связаны с уголовным делом о контрабанде. Как отметили в пресс-службе ведомства, следственный отдел Управления ФСБ России по Пермскому краю возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 226.1 УК РФ (покушение на контрабанду культурных ценностей группой лиц по предварительному сговору).

По предварительным данным, правозащитники, действуя по предварительному сговору, совершили попытку контрабандного вывоза из РФ в Германию архивных документов пермского краевого отделения организации «Мемориал» (признано в РФ НКО-иноагентом и ликвидировано по решению Верховного суда).

В деле фигурируют бывший руководитель пермского отделения «Мемориала» Роберт Латыпов и председатель пермской региональной благотворительной общественной организации «Центр исторической памяти» при «Мемориале» Александр Чернышов.

Наказание по уголовной статье предусматривает лишение свободы на срок от пяти до 10 лет со штрафом до 1 млн руб.

Серия обысков прошла ранее 19 мая в семье члена Президентского совета по правам человека (СПЧ) Светланы Маковецкой и ее мужа,правозащитника Игоря Аверкиева. Также правоохранители побывали у члена Общественной палаты Пермского края Надежды Агишевой, члена СПЧ и бывшего омбудсмена Прикамья Татьяны Марголиной. Обыски были проведены и у соучредителя «Центра исторической памяти» Веры Седининой, адвоката Оксаны Асауленко и журналиста Татьяны Черепановой.

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28 декабря 2022 года Верховный суд России ликвидировал общество «Мемориал» и его структурные организации. Об этом просила Генпрокуратура РФ, указав, что «Мемориал» в ходе своей деятельности стремится реабилитировать нацистских преступников, а также дискредитировать органы государственной власти РФ и создать лживый образ СССР как террористического государства.

«Мемориал» был включен в список некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, в 2016 году.

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