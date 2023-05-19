Свыше 300 человек пострадали от укусов клещей в Забайкалье

В Забайкальском крае 324 человека обратились за медицинской помощью в связи с укусами клещей. Об этом сообщает ИА ChitaMedia со ссылкой на информацию Роспотребнадзора.

По данным ведомства, в числе пострадавших 123 ребенка. Наибольшее количество обращений — 92 случая — пришлось на Читу. Также пострадали жители Читинского, Оловяннинского, Агинского, Акшинского, Приаргунского, Улетовского, Калганского, Борзинского и других районов.

В регионе организована горячая линия по вопросам профилактики заболеваний, которые переносят клещи. Граждане могут узнать, что делать при присасывании клеща и куда обращаться в случае положительного результата на энцефалит.

На прошлой неделе в Карелии обнаружили первого клеща, зараженного боррелиозом. Вредителя сняли с жителя поселка Толвуя.