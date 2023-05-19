В парламенте Литвы намерены обсудить переименование России в Московию

Комитет будущего в сейме (парламенте) Литвы считает необходимым обсудить инициативу по возможности переименования России в Московию. Об этом 19 мая заявил его председатель Раймундас Лопата.

По его словам, комитет намерен предложить свою точку зрения как Литве, так и западным странам, учитывая исторический контекст Великого княжества Литовского.

«Мы намерены предложить более приемлемую и точную оценку исторической роли этой страны (России. — Ред.), чем великорусский нарратив, с которым она закрепилась в сознании европейцев, и проясним, как было бы лучше называть страну — Россией или Московией», — заявил Лопата журналистами.

Комитет намерен заслушать по данному поводу доклады историков и после провести дискуссию. В Великом княжестве Литовском, которое существовало с середины XIII века по 1795 год, Россия называлась Московией. Такое же название использовалось и славянским населением княжества. Таким образом, оно проводило разницу между людьми, которые считали себя русскими, и так называемыми «московитами».

Ранее, 11 марта, президент Украины Владимир Зеленский пообещал комплексно проработать вопрос по переименованию России в Московию. Об этом он заявил после того, как соответствующая петиция на его сайте набрала свыше 25 тыс. голосов.

Как рассказал 13 марта «Известиям» политолог Кирилл Аверьянов, исторической почвы под возможным переименованием на Украине России в Московию нет. Он отметил, что Киев хочет таким образом еще больше разделить русских и украинцев. А корни этого переименования стоит искать во временах Речи Посполитой. Аверьянов добавил, что поляки называли Русью только те восточнославянские земли, которые они присоединили к своему государству. Подоплека такого разграничения была сугубо политической, отметил он.

В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал нелепым курьезом предложение переименовать Россию в Московию. Он отметил, что к подобным идеям можно относиться только с улыбкой.