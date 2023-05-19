Волки и медведи пришли на территорию завода в Карелии
Лесные хищники бродили в окрестностях комбината «Карельский окатыш» в Костомукше, рассказали в группе предприятия в соцсети «ВКонтакте».
Сперва на карьере «Северный» были замечены медведи. Они разгуливали по площадке управления производства концентрата и окатышей.
После был замечен волк. Зверь ходил возле КПП-1, отмечает ИА «Карелinform».
Руководство завода напомнило, что при встречах с этими животными важно соблюдать спокойствие и осторожность, чтобы не провоцировать их.
Ранее сообщалось, что косолапые проснулись в лесах Карелии в середине апреля. Сотрудники государственного природного заповедника «Кивач» увидели следы зверей на снегу.