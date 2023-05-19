Жители новых регионов России получили 70 тыс. сертификатов на маткапитал

Почти 70 тыс. семей из новых регионов России получили сертификаты на материнский капитал. Об этом сообщил 19 мая министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков на расширенном заседании коллегии Минтруда.

Он указал, что программа уже реализуется в новых регионах России.

«Сейчас уже почти 70 тыс. семей из Донецка, Луганска, Херсона и Запорожья получили сертификаты», — заявил Котяков.

В апреле в Минтруда сообщили, что за три года сертификаты на материнский капитал в беззаявительном порядке получило более 2,5 млн семей.

При этом в феврале президент России Владимир Путин поручил выдавать материнский капитал в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях на детей, родившихся начиная с 2007 года, именно тогда программа начала действовать в Российской Федерации.

По данным на 2023 год, размер маткапитала на первенца — 586,9 тыс. рублей, на второго и последующего ребенка, если родители ранее не получали выплату, — 775,6 тыс. рублей. Если семья уже оформляла материнский капитал на первого ребенка, то при рождении второго ребенка размер сертификата будет увеличен на 188,6 тыс. рублей.