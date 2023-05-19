Режим ЧС ввели на территориях «Заповедного Приамурья» в Хабаровском крае

На особо охраняемых природных территориях, подконтрольных ФГБУ «Заповедное Приамурье», в Хабаровском крае ввели режим чрезвычайной ситуации. До 5 июня запрещено посещение заповедников гражданами в целях экскурсий без сопровождения инспекторов.

По данным Transsibinfo.com, особый режим начал действовать с 19 мая в заповедниках «Болоньский», «Большехехцирский» и «Комсомольский». Он не распространяется на национальный парк «Шантарские острова». Помимо экскурсий без сопровождения, запрещены неорганизованные посещения парка «Анюйский».

Согласование посещений заказников федерального значения «Баджальский», «Ольджиканский», «Удыль» и «Хехцирский» будет осуществляться при наличии разрешений от министерства лесного хозяйства и лесопереработки региона. Об этом пишет ИА AmurMedia.

В Курганской области отменили режим ЧС, который действовал из-за лесных пожаров. От огня спасли свыше 20 тыс. жилых домов и 214 объектов жизнеобеспечения.