Житель Мурманской области отсидит полтора года за кражу сережек

Житель поселка Ревда Левоозерского района отсидит в тюрьме полтора года за кражу золотых сережек, сообщает прокуратура Мурманской области в пятницу, 19 мая.

Инцидент произошел в январе 2023 года на лестничной площадке дома по улице Победы, пишет ИА «Би-порт». 41-летний мужчина подкрался к заходившей в квартиру женщине, обхватил рукой ее шею и вырвал из уха золотую серьгу. Не отпуская захват, он зашел с ней в квартиру, сорвал вторую серьгу и скрылся.

Суд признал мужчину виновным по п. «в, г» ч. 2 ст. 161 УК РФ («Грабеж с незаконным проникновением в жилище и применением насилия»). Ему назначили срок в виде лишения свободы на 1 год 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Ранее в мае сообщалось, что в Твери рецидивист сорвал золотую цепь с крестом с шеи пенсионерки. Ущерб пожилая женщина оценила в 18 тыс. рублей.