В Тюмени снесут 150 жилых домов для комплексного развития территории

В Тюмени снесут 150 жилых домов на территории площадью 64 га. Соответствующий документ подписал глава города Руслан Кухарук.

Снос запланирован в районе улиц Коммунистической, Набережной, Рылеева, Железнодорожной базы и переулка Берегового. На этой территории находятся два аварийных многоквартирных дома, пять многоквартирных неаварийных домов, а также 143 частных дома. Кроме того, под снос пойдут 19 объектов строительства, один недострой и 45 инженерно-технических сооружений. Об этом пишет портал «Наш город».

На реализацию проекта комплексного развития территории отведено десять лет. На территории построят среднеэтажные и многоэтажные дома. Также квартал обеспечат медицинскими и образовательными учреждениями, зонами для прогулок.

В Нижнем Новгороде мэрия пожаловалась на жителей многоквартирного дома, который был признан аварийным. Администрация через суд требует, чтобы жители выехали из старого жилого фонда.