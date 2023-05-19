В Энгельсе оторвали трость у памятника Пушкину

Вандалы испортили памятник Александру Пушкину в Энгельсе, сообщили местные жители в Telegram-канале главы муниципалитета Дмитрия Плеханова.

Речь идет о скульптуре в сквере на пересечении улиц Тельмана и Пушкина. Памятник установили в день рождения поэта 6 июня 2021 года. Неизвестные оторвали у Пушкина часть трости.

«Верните трость! Хотя бы к грядущему 6 июня, дню рождения великого поэта, сделайте такой ему подарок. Или для администрации и так сойдет?» — задается вопросом Сергей, его слова приводит ИА «Взгляд-инфо».

Ранее в мае сообщалось, что археологи изучат состояние 50 памятников в Подмосковье. Работы проведут в рамках государственной историко-культурной экспертизы.