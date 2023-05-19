Большой ландшафтный парк обустроят в Артеме

В Артеме (Приморский край) стартовало масштабное благоустройство общественных пространств и тротуаров. Новый ландшафтный парк создадут на улице Кирова.

По данным администрации городского округа, на территории появятся пешеходные дорожки и будут организованы места отдыха. Также в парке установят открытую площадку для игры в ростовые шахматы. Об этом сообщает Vostokmedia.

На текущий момент рабочие выполнили планировку территории и подготовили основание для пешеходных дорожек. Ожидается, что парк будет готов к июлю.

Проект обустройства ландшафтного парка стал победителем голосования за общественные пространства, нуждающиеся в благоустройстве, в 2022 году. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».