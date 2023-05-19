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Экс-разведчик США предрек скорое падение Украины

Американский экс-разведчик Шаффер: Украина не продержится дольше лета
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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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Украина не продержится дольше лета, заявил 18 мая в интервью YouTube-каналу Judging Freedom бывший разведчик Вооруженных сил США Тони Шаффер.

«Я считаю, что военные действия не продлятся дольше лета. Они (Вооруженные силы Украины. — Ред.) этого не выдержат», — сказал экс-разведчик.

По его словам, украинские военные ежедневно тратят большое количество боеприпасов для отражения российских ударов, и в конечном итоге у ВСУ не останется сил и средств для защиты.

Шаффер добавил, что для сохранения человеческих жизней украинским властям необходимо сесть за стол переговоров до июля.

Черный ворон кризиса: Зеленский завершает продажу Украины
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Ранее, 15 мая, генерал-майор Вооруженных сил Украины в отставке Сергей Кривонос указал, что украинский президент Владимир Зеленский допустил серьезную ошибку, недооценив мощь Российской армии.

В апреле первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил «Известиям», что политическая карьера Зеленского закончится после поражения Украины в конфликте с Россией.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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