Линейки на последний звонок проведут в Брянской области

Торжественные линейки на последний звонок в школах Брянской области состоятся в этом году. Об этом в пятницу, 19 мая, «Известиям» сообщили в департаменте образования и науки региона.

«Мероприятия, посвященные празднику последнего звонка и проводимые в общеобразовательных организациях Брянской области, состоятся», — говорится в сообщении.

16 мая сообщалось, что линейки в честь последнего звонка в Республике Крым состоятся только для выпускников 9-х и 11-х классов. По словам главы региона Сергея Аксенова, у школьников и их родителей будет возможность собраться в спортзалах и фойе их учебных заведений. Традиционного построения всех детей в школьных дворах не будет.

О том, как будут проходить тестирования ЕГЭ по двум обязательным для всех выпускников 11-х классов дисциплинам — русскому языку и математике, — читайте в материалах «Известий».