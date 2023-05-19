Уровень воды в реке Лене достиг неблагоприятных отметок в Якутии
Уровень воды в реке Лене возле Якутска достиг 536 см. На территории наблюдается густой ледоход.
По данным ИА SakhaNews, отметка неблагоприятного явления составляет 500 см, опасному явлению соответствует отметка 827 см. Также специалисты Якутского УГМС прогнозируют в ближайшие дни подъем воды в реке Амга. Уровень воды составит 880-925 см, опасным явлением считается 925 см. Повышение уровня воды вызвано снего-дождевым паводком.
Напряженная ситуация складывается в бассейне реки Татта. 18 мая в Таттинский район направилась рабочая группа комиссии по чрезвычайным ситуациям для проверки состояния гидротехнических сооружений. На озере Липпэлээх выявлено повреждение плотины, создана угроза подтопления населенных пунктов Таттинского и Чурапчинского районов.
В результате паводка подтопило 70% взлетно-посадочной полосы аэропорта Зырянка, пишет ИА YakutiaMedia. В ближайшие дни повышение уровня воды продолжится.