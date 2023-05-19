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В России заявили о планах до конца июня запустить систему электронных виз

Замглавы Минэка Вахруков: рассчитываем до конца июня запустить систему электронных виз
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Минэкономразвития рассчитывает до конца июня запустить систему электронных виз для въезда в Россию, заявил 19 мая замглавы Минэка Дмитрий Вахруков.

«Мы рассчитываем до конца июня запустить электронную визу. Не секрет, что Иран входит в перечень стран, которым такая виза доступна по решению России», — сообщил Вахруков журналистам в кулуарах международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum-2023».

Он выразил надежду, что с июля туристы уже начнут получать электронные визы.

В марте глава департамента развития туризма Минэкономразвития Татьяна Шаршавицкая также упоминала о том, что в России в 2023 году заработают электронные визы для иностранных туристов.

При этом она признавала, что сдерживающим приезд в Россию иностранных туристов фактором является отсутствие платежных инструментов в связи с уходом из Российской Федерации систем Visa и MasterCard.

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Закон об электронных визах иностранцев был принят Госдумой в 2020 году, но был отложен из-за пандемии.

Для оформления такой визы не требуется приглашения, брони в отеле или других документов, подтверждающих цель путешествия. Достаточно заполнить анкету, загрузить личную фотографию и копию загранпаспорта, оплатить консульский сбор и дождаться уведомления. Виза действует в течение 60 дней с момента получения. Находиться по ней в России можно не более 16 суток.

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