Россия и Иран подписали меморандум о сотрудничестве в сфере туризма

Министерство экономического развития РФ и Министерство культурного наследия, туризма и ремесел Исламской Республики Иран подписали меморандум о сотрудничестве в сфере туризма. Замглавы Минэкономразвития РФ Дмитрий Вахруков и замруководителя иранского ведомства Али Азгар Шалбафиян поставили подписи под документом на Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum-2023».

В частности, по договору страны будут содействовать увеличению туристического потока и поощрять инвестиционное и торговое сотрудничество между представителями частного сектора. Предполагается, что в рамках соглашения Россия и Иран будут налаживать контакты между туристическими организациями и разрабатывать программы сотрудничества.

В числе прочего профильные ведомства двух стран займутся улучшением кадрового потенциала индустрии туризма. Россия и Иран готовы создавать инновационные туристские продукты. Для этого специалисты каждой из стран будут знакомиться с достопримечательностями, культурным и природным наследием и развлекательным объектами.

Планируется наладить обмен экспертами по подготовке профессиональных кадров для индустрии туризма и гостеприимства между отраслевыми организациями двух стран.

«Россия и Иран будут обмениваться опытом по развитию и продвижению всех видов туризма, включая размещение, культурно-исторический туризм, экотуризм и создание новых круизных маршрутов. Выполнение положений будут контролироваться в рамках Постоянной российско-иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству», — сообщил источник.

При этом, как подчеркнул замминистра иранского ведомства Шалбафиян, визы в Иран для российских туристов должны быть отменены до сентября.

«Все соглашения достигнуты, должно случиться до сентября», — ответил на вопрос об отмене виз для всех групп российских туристов, включая индивидуальных иранский замминистра.

Глава кабмина РФ Михаил Мишустин 20 февраля подписал распоряжение об утверждении списка из 19 стран, граждане которых могут рассчитывать на получение российской туристической визы на основании бронирования в отеле. В этот перечень, в частности, входит Иран.

Посол республики в Москве Казем Джалали 12 января рассказал в интервью «Известиям», что страна готова на взаимной основе упростить выдачу индивидуальных туристических виз для российских туристов. По его словам, количество поездок российских туристов в Иран в 2022 году выросло в четыре раза по сравнению с 2021-м.