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Россия и Иран подписали меморандум о сотрудничестве в сфере туризма

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Фото: Global Look Press/Xinhua/Ahmad Halabisaz
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Министерство экономического развития РФ и Министерство культурного наследия, туризма и ремесел Исламской Республики Иран подписали меморандум о сотрудничестве в сфере туризма. Замглавы Минэкономразвития РФ Дмитрий Вахруков и замруководителя иранского ведомства Али Азгар Шалбафиян поставили подписи под документом на Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum-2023».

В частности, по договору страны будут содействовать увеличению туристического потока и поощрять инвестиционное и торговое сотрудничество между представителями частного сектора. Предполагается, что в рамках соглашения Россия и Иран будут налаживать контакты между туристическими организациями и разрабатывать программы сотрудничества.

В числе прочего профильные ведомства двух стран займутся улучшением кадрового потенциала индустрии туризма. Россия и Иран готовы создавать инновационные туристские продукты. Для этого специалисты каждой из стран будут знакомиться с достопримечательностями, культурным и природным наследием и развлекательным объектами.

Планируется наладить обмен экспертами по подготовке профессиональных кадров для индустрии туризма и гостеприимства между отраслевыми организациями двух стран.

«Россия и Иран будут обмениваться опытом по развитию и продвижению всех видов туризма, включая размещение, культурно-исторический туризм, экотуризм и создание новых круизных маршрутов. Выполнение положений будут контролироваться в рамках Постоянной российско-иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству», — сообщил источник.

При этом, как подчеркнул замминистра иранского ведомства Шалбафиян, визы в Иран для российских туристов должны быть отменены до сентября.

«Все соглашения достигнуты, должно случиться до сентября», — ответил на вопрос об отмене виз для всех групп российских туристов, включая индивидуальных иранский замминистра.

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Глава кабмина РФ Михаил Мишустин 20 февраля подписал распоряжение об утверждении списка из 19 стран, граждане которых могут рассчитывать на получение российской туристической визы на основании бронирования в отеле. В этот перечень, в частности, входит Иран.

Посол республики в Москве Казем Джалали 12 января рассказал в интервью «Известиям», что страна готова на взаимной основе упростить выдачу индивидуальных туристических виз для российских туристов. По его словам, количество поездок российских туристов в Иран в 2022 году выросло в четыре раза по сравнению с 2021-м.

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