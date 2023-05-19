Жители Алтайского края открыли грибной сезон
Долгожданный грибной сезон открылся в Алтайском крае. Местные жители собирают первые весенние грибы и делятся фотографиями в сообществе «Грибы и грибники Алтайского края» в соцсети «ВКонтакте».
Первыми в лесу появились сморчки и сморчковые шапочки. Тихие охотники выкладывают снимки ведер и тазов, полных добычи. Грибы находят в основном в Смоленском, Первомайском и Троицком районах.
Некоторые предприимчивые граждане уже успели продать свой улов. Одного такого заметили в Сростках, пишет altapress.ru.
По словам опытных грибников, подберезовики и белые появятся еще нескоро — в 15–20-х числах июня или позднее.
В середине апреля президент России Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за незаконный сбор растений и грибов, занесенных в Красную книгу и охраняемых международными договорами РФ.