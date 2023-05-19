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Порядка 150 площадок станут участниками акции «День без турникетов» в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Порядка 150 компаний, фабрик и технопарков примут участие в акции «День без турникетов», которая пройдет в Москве с 22 по 28 мая. Об этом рассказала заммэра Наталья Сергунина.

«Майская познавательная акция объединит мероприятия, которые предприятия организуют к Московской неделе предпринимательства. Горожан познакомят с работой локальных производств и крупных компаний. Их руководители расскажут о запуске собственного бизнеса, создании продуктов и услуг и их продвижении на рынке», — отметила Сергунина.

По ее словам, больше 10 площадок присоединится к проекту впервые. Среди них — гастроквартал, креативное пространство, творческая студия, компания по выпуску и монтажу резервуаров для воды и насосных станций. Кроме того, в акции участвуют Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы имени М. И. Рудомино, Музей истории Военно-морского флота, музей славянской письменности «Слово» и центр «Космонавтика и авиация» на ВДНХ, а также детские технопарки и «СоюзМультПарк».

В рамках акции жителям столицы предложат поучаствовать в тематических мастер-классах, а также узнать, как организованы производственные процессы конкретной площадки. Например, участникам экскурсии на швейное производство покажут, как создается одежда — от лекал до упаковки готового изделия. А в конструкторском бюро расскажут об этапах создания инновационного продукта и основных технологиях быстрого прототипирования.

Часть мероприятий будет посвящена теме бизнеса: предпринимателей научат структурировать и масштабировать бизнес, пользоваться продуктами цифровых банков для юридических лиц. Для представителей модной сферы в одном из столичных шоурумов организуют показ, мастер-класс по продвижению бренда одежды в соцсетях и практикум.

Участие в некоторых мероприятиях требует предварительной регистрации на сайте проекта.

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