Японский эксперт рассказал о возможном ответе G7 на «экономическое принуждение» КНР

Страны «большой семерки» наверняка согласятся с мерами взаимопомощи одному из членов группы в том случае, если Китай предпримет против него меры «экономического принуждения», но применять коллективное наказание Пекина в ответ G7 вряд ли решится. Такое мнение 19 мая «Известиям» высказал профессор Университета Токио Казуто Сузуки, комментируя публикации СМИ о намерении объединения развитых стран опубликовать по итогам саммита в Хиросиме 19–21 мая отдельное заявление по экономической безопасности наряду с основным коммюнике саммита.

Согласно черновику, попавшему в распоряжение Financial Times, заявление будет включать обязательство «коллективно сдерживать экономическое принуждение, реагировать на него и противодействовать ему». Будет ли в нем прописан Китай, неизвестно, но то, что под этой формулировкой подразумевают именно Пекин, ни у кого сомнений не вызывает.

«На саммите G7, безусловно, будет обсуждаться проблема китайского «экономического принуждения». Лидеры стран G7 обсудят, как помочь друг другу, в случае если Китай нацелится на члена G7 или страну-единомышленника. И, возможно, согласятся с тем, что, если какой-либо член станет мишенью Пекина, все члены окажут поддержку и содействие. Например, если Китай решит заблокировать импорт товаров из отдельной страны, то G7 отдаст импорту оттуда тех же товаров приоритет», — предположил японский эксперт.

Вместе с тем он отметил, что агрессивные коллективные действия G7 против Китая в случае применения им мер экономического воздействия вряд ли будут одобрены. Такие меры окажут обратное влияние на их экономику, поэтому было бы трудно предположить, что члены G7 пожертвуют своей экономикой ради спасения других, пояснил Казуто Сузуки.

По данным февральского исследования Австралийского института стратегической политики, в период с 2020 по 2022 год КНР осуществила 73 случая экономического принуждения против 19 стран, включая торговые санкции, инвестиционные ограничения, запреты на туризм и массовые бойкоты.

В свою очередь, Китай считает себя жертвой того самого экономического принуждения, в котором его обвиняет Запад. В преддверии саммита в Хиросиме в КНР был обнародован доклад «Американская дипломатия принуждения и ее вред», в котором указывается, что «за последние полвека США никогда не прекращали заниматься дипломатией принуждения, несмотря на значительные изменения в международной структуре», применяя такие меры, как экономические санкции, техническая блокада, политическая изоляция и угроза применения силы.

12 мая глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель назвал несбалансированными торговые отношения Евросоюза с Китаем. Он также указал, что у ЕС есть две проблемы стратегической безопасности с КНР: Тайвань и конфликт на Украине.