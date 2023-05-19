Бетонная плита насмерть придавила мужчину на фабрике в Томской области
Бетонная плита насмерть раздавила мужчину на одном из деревообрабатывающих предприятий в селе Красный Яр Кривошеинского района, сообщает пресс-служба прокуратуры по Томской области в пятницу, 19 мая.
Трагедия произошел 17 мая на фабрике, которая производит пиломатериалы. Около 13:00 на территории организации проводились работы по очистке от шлака утилизатора древесных отходов. В какой-то момент на 65-летнего мужчину рухнула бетонная плита.
Пострадавшего доставили в больницу, но он скончался от полученных травм, отмечает РИА «Томск». Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Ранее в мае сообщалось, что уборщица хлебозавода упала в тестомесильный аппарат и погибла. Трагедия произошла на Клинском хлебокомбинате в Московской области.