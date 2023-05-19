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ЕС боится ослабления поддержки США Украины при неудачном контрнаступлении

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Mauricio Campino
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Евросоюз (ЕС) боится, что США ослабит поддержку Украины, если контрнаступление ее Вооруженных сил (ВСУ) не будет успешным. Об этом 19 мая сообщает испанская газета El Pais.

Журналисты считают, что США не хотят поставлять некоторые истребители Киеву, но не против предоставления других видов вооружений, которые можно применить перед контрнаступлением.

Дипломатические источники, на которые ссылается издание, считают, что если украинские войска продолжат наступать, то Штаты могут разрешить реэкспорт F-16, проданных, например, Нидерландам. По данным журналистов, вместе с Данией и Бельгией эта страна могла бы предоставить Украине около ста истребителей.

США и ЕС дали обещание поддерживать Киев, сколько будет нужно, однако журналисты газеты считают, что Вашингтон и Брюссель взяли на себя разные обязательства в этом вопросе.

По данным журналистов, к этому моменту США потратили на военную поддержку Украины $36,9 млрд, а ЕС — $72 млрд.

Издание указывает, что на Украине обеспокоены возможным сокращением помощи: президент Владимир Зеленский даже попытался снизить ожидания в отношении контрнаступления.

Газета утверждает со ссылкой на военных экспертов, что в этом году не стоит ждать урегулирования конфликта. По мнению издания, затяжное противостояние может быть выгодно России и Китаю. Это может привести не только к сокращению военной помощи Киеву, но и к давлению на Украину в вопросе обсуждения условий соглашения с РФ.

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Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко 18 мая заявил, что Запад делает слишком высокие ставки на предстоящее украинское контрнаступление Украины. Он считает, что на украинскую армию сейчас оказывается мощное политическое давление со стороны стран-партнеров, которые требуют от командования активных наступательных действий.

Зеленский 14 мая допустил, что при неудачном контрнаступлении ВСУ менее активные страны могут сократить помощь Киеву. Также он добавил, что Киев не имеет ни намерения, ни достаточного количества оружия для того, чтобы наносить удары по территории России во время ожидаемого контрнаступления.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Москва со своей стороны направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.

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