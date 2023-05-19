В Китае 11 человек погибли из-за сорвавшегося со скалы авто

На юге Китая в Гуанси-Чжуанском автономном районе близ города Байсэ со скалы сорвался автомобиль, 11 человек погибли. Об этом сообщило в пятницу, 19 мая, местное правительство в социальной сети WeChat.

Инцидент произошел в пятницу утром по местному времени. Уточняется, что всего в автомобиле было 14 человек. Машина упала в водоем. По предварительным данным, три человека уцелели.

В настоящий момент поисково-спасательные работы продолжаются.

Днем ранее сообщалось, что в Татарстане на трассе Набережные Челны – Альметьевск столкнулось 10 автомобилей. Уточняется, что причиной аварии стало сильное задымление.