Токаев выступил против превращения Центральной Азии в арену геополитической борьбы

Казахстанские власти выступают против того, чтобы Центральная Азия превратилась в арену для геополитической борьбы. Об этом заявил 19 мая президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на проходящем в городе Сиане саммите Китай – Центральная Азия.

Токаев отметил роль и вклад Китая в обеспечение региональной безопасности.

«Неизменная и твердая позиция Пекина, выступающего за территориальную целостность и суверенитет всех государств, <...> заслуживает особого уважения и поддержки», — сказал казахстанский президент.

По словам главы государства, Астана со своей стороны поддерживает мирный внешнеполитический курс КНР в отношении Центральной Азии.

«Готовы и впредь способствовать продвижению инициатив Пекина. <...> Мы неизменно выступаем за то, чтобы Центральная Азия была пространством созидания, и не приемлем превращения региона в арену геополитического противостояния», — резюмировал Токаев.

Накануне председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что отношения Китая с центральноазиатскими республиками вступят в новую эпоху после саммита Китай – Центральная Азия.

В свою очередь, 16 мая глава МИД России Сергей Лавров высоко оценил взаимодействие Российской Федерации со странами Центральной Азии. Он указал, что политический диалог помогает развивать активное инвестиционное сотрудничество и помогает решать вопросы, обеспечивающие стабильный рост товарооборота.