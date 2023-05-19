Двух медведей отстрелили в Камчатском крае

Двух медведей, которые стали часто выходить к людям, отстрелили в окрестностях города Петропавловск-Камчатский. Об этом сообщил 19 мая местный общественный инспектор Владимир Шаблий в Telegram-канале.

Он отметил, что в районе восточных окраин Петропавловска-Камчатского до сих пор бродит третий медведь. В настоящее время поиски продолжаются.

Отмечается, что молодые медведи стали выходить к людям в начале мая.

В октябре прошлого года медведь появился в садовом товариществе на Камчатке. Хищник был потенциально опасен. Охотоведам пришлось его ликвидировать.