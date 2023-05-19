Превысивший скорость водитель влетел в отбойник и погиб на петербургской КАД

Смертельное ДТП произошло вечером 18 мая на дамбе в районе Горской в Санкт-Петербурге. На участке КАД, где максимальная скорость 110 км/ч, очевидцы засняли белую Skoda с разбитым кузовом и вылетевшим от столкновения с отбойником двигателем. Водителя зажало в салоне, сообщил портал 78.ru.

Известно, что 59-летний водитель Skoda ехал по трассе с серьезным превышением скорости — около 180 км/ч. В районе Горской, предположительно, при попытке уйти от столкновения или обогнать поливальную машину на высокой скорости он не справился с управлением и врезался в ограждение. От полученных травм водитель авто скончался на месте.

18 мая в пресс-службе МВД Дагестана сообщали, что на 823-м км федеральной автодороги «Кавказ» в Карабудахкентском районе 62-летний житель Махачкалы на «Газели» в состоянии алкогольного опьянения совершил наезд на припаркованный на обочине ВАЗ-219010. Пассажир легкового авто погиб.