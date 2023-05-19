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Эвакуированный из Артемовска рассказал о подрывах домов украинскими боевиками

«РИА Новости»: ВСУ дали жильцам 15 минут и взорвали многоэтажки в Артемовске
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Фото: РИА Новости
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Украинские боевики выгоняли людей из квартир нескольких многоэтажек в Артемовске (украинское название — Бахмут), давая не более 15 минут на сборы и уход от здания подальше, после чего взрывали дома, рассказал эвакуированный из города Александр Ступников 19 мая.

Мужчина жил в доме № 20 по улице Василия Першина. В марте он вместе с соседями прятался в подвале. Когда украинские националисты 28 марта оставляли очередной квартал города, в дверь подвала дома постучали.

«Утром я слышу стук в дверь, в наш подвал. Вышел — стоит солдат, говорит: «Вам 15 минут, выходите, сейчас будет тут кирдык, что-то страшное. Прошло минут 10 — как рвануло! Половина дома осталась стоять, а эта середина рухнула, остался правый подъезд, и мой подъезд целый остался, потому что дом из двух половин был», — поделился Ступников с «РИА Новости».

В тот же день Вооруженные силы Украины (ВСУ) взорвали еще несколько многоэтажек, в том числе здание налоговой инспекции. По словам беженца, в тот день взрывали много домов, и только здание налоговой инспекции из них было нежилым.

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19 мая врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что украинские боевики стараются прорвать фланги в Артемовске, чтобы создать сложные условия для продвижения российских военных в городе.

Однако днем ранее он указал на то, что существуют все предпосылки к тому, что освобождение Артемовска состоится в ближайшее время.

17 мая в минобороны Украины тоже подтвердили, что российские силы продвигаются в Артемовске и, по данным ведомства, ВСУ удерживают 20 кв. км в окрестностях города.

Спецоперация по защите населения Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.

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