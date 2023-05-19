В Подмосковье в результате ДТП погиб человек и пострадали четверо

В Подмосковье столкнулись легковушка и грузовик, в результате ДТП один человек погиб, еще четверо пострадали. Об этом в пятницу, 19 мая, со ссылкой пресс-службу ГУ МВД России по Московской области сообщает ТАСС.

«В 02:07 мск на Володарском шоссе в районе дома 14 произошло столкновение легкового автомобиля Lada и грузовой машины Iveco», — сказал собеседник агентства.

18 мая в Зиминском районе Иркутской области в результате столкновения легковушки с грузовиком погиб один человек, еще один пострадал. Недалеко от села Кимельтей 35-летний водитель Toyota Corolla Fielder выехал на встречку для обгона, но не убедился в безопасности маневра и столкнулся с «КамАЗом».