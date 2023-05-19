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МИД Японии не подтвердил присутствие Зеленского на саммите G7

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Фото: REUTERS/Lisi Niesner
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МИД Японии 19 мая не подтвердил личное присутствие президента Украины Владимира Зеленского на саммите G7 в Хиросиме.

«Пока к нам такая информация не поступала», — сообщила представитель внешнеполитического ведомства в беседе с ТАСС.

Между тем источники Kyodo в японском и американском правительстве сообщают обратное, утверждая, что украинский лидер посетит саммит «семерки».

О визите Зеленского в Хиросиму ранее этим же днем сообщили источники Bloomberg. Отмечалось, что украинский лидер вылетит на военном самолете США в Японию после остановки в Саудовской Аравии для участия в саммите Лиги арабских государств.

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Ранее Bloomberg сообщало, что участники саммита намерены договориться о работе сообща над отслеживанием трафика российских алмазов, но воздержатся от прямого запрета на прибыльную торговлю драгоценными камнями. При этом Великобритания накануне саммита, 18 мая, объявила о запрете на импорт алмазов, меди, алюминия и никеля российского происхождения.

Накануне саммита лидеров G7 США также объявили о новых санкциях в адрес порядка 300 российских компаний, лиц, судов и самолетов. Экспортные ограничения затронут 70 предприятий РФ и других стран.

12 мая в послании к участникам Петербургского международного юридического форума президент России Владимир Путин отметил, что применение нелегитимных санкций и разрыв договоров в сфере стратегической стабильности наносят урон всей международной системе.

Западные страны усилили санкционное давление на Москву в связи с проведением спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее начале было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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