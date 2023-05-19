Японский волонтер назвал кражи посылок в Харькове реалиями Украины

Волонтер из Японии Фуминори Цучико, который переехал в Харьков, пожаловался на кражу посылок на местной почте. Об этом он написал в своем Facebook-аккаунте (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).

Японец получил посылку из Германии, но коробка оказалась вскрыта. При этом подобное происходит уже в третий раз: неизвестные воруют фонарики, лампочки и даже детскую одежду.

На почте помочь иностранцу не смогли, отметив, что найти виновных невозможно из-за отсутствия на коробке трекера. При этом работники даже не извинились перед Цучико.

«Таковы реалии Украины», — передает слова японца Oops Top в четверг, 18 мая.

8 апреля в Киеве неизвестный мужчина открыл огонь из автомата Калашникова по магазину. Судя по кадрам приложенного к посту видео, нападавший вступил в словесную перепалку с мужчиной на улице, после чего с криком дал несколько очередей по зданию.