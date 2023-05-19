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В Якутии двоих мужчин осудили за убийство знакомого

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Фото: СК РФ
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Двух мужчин приговорили к 16 и 17 годам исправительной колонии строгого режима за совершенное осенью 2022 года убийство собутыльника, сообщило 19 мая Следственное управление СК России (СКР) по Республике Саха (Якутия).

В ведомстве пояснили, что в октябре прошлого года в арендуемой квартире между подсудимыми 24-х лет и 31 года и их 26-летним знакомым во время распития спиртных напитков произошел конфликт, переросший в драку.

В итоге, подсудимые нанесли потерпевшему множественные удары ножом, после чего расчленили его тело и вынесли части в пакетах к мусорным бакам, где их и обнаружил работник управляющей компании.

«Приговором суда от 19 мая 2023 года подсудимые осуждены к 16 и 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Также судом удовлетворен гражданский иск потерпевших в сумме 2 млн рублей», — сказано в сообщении.

18 мая в Волгограде задержали 30-летнего мужчину, который во время прямой трансляции в одной из социальных сетей угрожал расправой девушке. Правоохранительные органы смогли оперативно установить место событий и личность угрожавшего.

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