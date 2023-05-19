Российские военные продолжают сложную операцию по защите Авдеевки

На авдеевском направлении части и подразделения 1-го донецкого армейского корпуса решают сложную задачу. Они идут в наступление, чтобы охватить врага с флангов, и в то же время сдерживают украинских боевиков со стороны находящейся чуть западнее Ясиноватой.

Вооруженные формирования Украины (ВФУ) пытаются нащупать слабые места в российской обороне и ударить в основание «клещей», которые окружают Авдеевку. Украинские боевики непрерывно ведут разведку боем и совершают вылазки. Так они надеются замедлить освобождение Авдеевки ВС РФ.

Корреспонденты «Известий» побывали на позициях российских бойцов в районе Донецкого аэропорта и увидели, как части 1-го корпуса отражают атаки врага, не давая ему помешать освобождению Донбасса.

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«Ребята получили задание стрелять на уничтожение»