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Лидеры G7 обсудят на саммите в Хиросиме противодействие России и Китаю

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Фото: Global Look Press/dpa/Michael Kappeler
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19 мая в Хиросиме открывается трехдневный саммит «Большой семерки», на котором лидеры развитых стран мира намерены обсудить Россию и Китай. Так, главными заявленными задачами G7 в отношении Москвы станут поиск путей противодействия обходу третьими странами антироссийских санкций и выработка новых рестрикций против РФ в энергетическом секторе и оборонно-промышленном комплексе.

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Против Пекина же лидеры G7 настроены принять некие коллективные инструменты «для сдерживания и защиты от экономического запугивания и возмездия» с его стороны. Впрочем, вопреки громким обещаниям на практике обещанные меры могут не пройти.

«Каждый глава государства или правительства, входящий в G7, будет воздерживаться от принятия политики, которая причинит боль его избирателям. Два с лишним года последствий COVID-19, конфликт на Украине, который еще больше усугубил инфляцию, рост цен и перебои в цепочках поставок продолжают беспокоить лидеров, особенно тех, кто добивается переизбрания. Таким образом, по-прежнему будет существовать разрыв между тем, что говорят члены G7, и тем, что они делают», — сказал «Известиям» американский политолог и старший редактор издания Issue Insight Джон Кавулич.

Подробности читайте в материале «Известий»:

Семеро оголтелых: как лидеры G7 намерены наказывать Китай и Россию

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