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«Известия» рассказали о предстоящих событиях российского футбола

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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
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Главным событием предстоящего 28-го тура чемпионата России по футболу станет московское дерби между «Спартаком» и ЦСКА. Само по себе оно остается самым популярным противостоянием РПЛ в последние десятилетия. А сейчас, незадолго до финиша сезона, этот матч во многом определит расклад сил в борьбе за медали.

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«Матч с ЦСКА будет определяющим. Армейцы очень хорошо проводят нынешнюю весну. Думаю, за счет того, что играют от простого и мало ошибаются на своей половине поля. А так действуют так же, как и раньше. Хорошую форму набрал Антон Заболотный. И Федя Чалов в последних играх много забивает. Ваня Обляков очень здорово проводит сезон. В общем, ЦСКА впечатляет, тем интереснее будет ближайшее дерби», — поделился мнением с «Известиями» защитник «Спартака» Никита Чернов.

Кроме того, в выходные важное значение будут иметь визит набравшего ход воронежского «Факела» в гости к московскому «Локомотиву», встреча рвущегося в направлении первой тройки грозненского «Ахмата» с пытающимися спастись от вылета «Химками», а также южное дерби «Краснодара» и борющегося за медали «Ростова».

«Известия» рассказали о самых важных предстоящих футбольных событиях в материале:

Время вторых: матч с ЦСКА — последний шанс «Спартака» на медали

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