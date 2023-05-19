На экраны вышел боевик от звезды «Игры в кальмара»
Одной из главных новинок уикенда стал южнокорейский триллер «Охота», режиссером которого выступила звезда «Игры в кальмара» Ли Джон-джэ.
События боевика разворачиваются в 1983 году. На южнокорейского президента во время его поездки в Вашингтон совершается неудачное покушение. Выясняется, что среди государственных агентов завелся крот. Руководителям внутреннего и внешнего отделов разведки поручают вычислить его. Между профессионалами начинается гонка — каждый хочет найти предателя первым, а в ходе расследования один начинает подозревать другого.
Еще в прокат выходят «Хитровка. Знак четырех» Карена Шахназарова, документальный фильм про балет «Временные ограничения», хорроры «Остров иллюзий» и «Мегалодон», а для детей — мультфильм «Трио в перьях 2».
«Известия» рассказывают, что посмотреть в выходные в кино в материале:
Ушлая Корея: на экраны вышел боевик от звезды «Игры в кальмара»