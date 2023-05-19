Пушилин рассказал об «исчерпывающих мерах» против прорыва ВСУ Артемовске

Украинские боевики стараются прорвать фланги в Артемовске (украинское название — Бахмут), чтобы создать сложные условия для продвижения российских военных в городе. Об этом заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин 19 мая.

«Противник сейчас целенаправленно старается прорвать фланги, чтобы создать сложные условия для самого Артемовска, для ребят, которые находятся в самом городе. Поэтому, конечно, предпринимаются исчерпывающие меры», — сказал он в беседе с «РИА Новости».

Днем ранее, 18 мая, Пушилин заявил, что существуют все предпосылки к тому, что освобождение Артемовска состоится в ближайшее время. По его словам, непростую ситуацию создает противник, который регулярно перебрасывает резервы.

Тогда же немецкая газета Bild сообщила о том, что российские войска контролируют 99% Артемовска. По данным издания, на текущий момент Вооруженные силы Украины (ВСУ) контролируют только одну сторону самой западной улицы города.

Также 17 мая газета The New York Times написала, что ситуация на линии боевого соприкосновения в Артемовске настолько ухудшилась, что командующие украинской армией отправляют туда только добровольцев.

В минобороны Украины тоже подтвердили, что российские силы продвигаются в Артемовске и, по данным ведомства, ВСУ удерживают 20 кв. км в окрестностях города.

Спецоперация по защите населения Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.