MWM оценил неудачную попытку американского Patriot сбить российский «Кинжал» в $96 млн

Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot при попытке сбить российский гиперзвуковой «Кинжал» в небе над Киевом израсходовал 32 ракеты. Об этом в пятницу, 18 мая, сообщил Military Watch Magazine.

«Patriot выпустил 32 снаряда, которые нацелились на баллистические ракеты «Кинжал», но все они потерпели неудачу», — говорится в материале.

Каждая ракета комплекса стоила около $3 млн. Таким образом, общая стоимость их запуска обошлась в $96 млн, отмечается в публикации.

По данным издания, комплексы Patriot дислоцированы вблизи Киева для защиты украинской столицы от ударов по критически важной инфраструктуре. Это не позволило перенести американские ЗРК ближе к линии фронта.

16 мая высокоточным ударом гиперзвукового ракетного комплекса «Кинжал» в Киеве был поражен американский комплекс Patriot. Затем в Сети появились кадры ночного удара по американскому ЗРК.

Как рассказал «Известиям» военный эксперт Алексей Леонков, российская армия при ликвидации зенитного комплекса применила тактику 1990-х годов: сначала ракетчики заставили Patriot выдать свое местоположение, пробудив систему, после чего по ней был нанесен удар. Таким образом, радиолокационная станция Patriot определила «Кинжал» только при приближении гиперзвукового снаряда, который американской установке не удалось сбить даже после пуска 32 снарядов.

18 мая заместитель пресс-секретаря Пентагона США Сабрина Сингх сообщила, что поврежденный ЗРК восстановлен. На сегодняшний день Patriot считается самой современной системой противоракетной обороны средней дальности, которая есть в распоряжении у Запада.

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