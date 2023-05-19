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Небензя уличил Запад в стремлении победить Россию на Украине

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/U.S. Army
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На полигоне в лице Украины страны коллективного Запада стремятся нанести «стратегическое поражение» России. Об этом заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя 18 мая.

Как указал дипломат, в соответствии с Гаагскими конвенциями 1907 года о правах и обязательствах нейтральных держав в морской и сухопутной войне, западные государства можно расценивать как участников вооруженного конфликта с РФ. В подтверждение — поставки всё более мощной военной техники, а также передача разведданных киевскому режиму.

«Цели коллективного Запада очевидны всем, не скрываются они и самими западными политиками. И это далеко не моральные принципы и не высшие гуманистические ценности — используя Украину как полигон, затягивать конфликт «до последнего украинца» в стремлении нанести России «стратегическое поражение», — приводит слова постпреда пресс-служба постпредства.

Небензя напомнил, что на накачку Украины вооружениями тратятся колоссальные суммы, миллиарды долларов из карманов налогоплательщиков, которые перетекают на счета западного военно-промышленного комплекса.

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Ранее этим же днем генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что лидеры стран НАТО примут многолетнюю программу помощи Украине на саммите в Вильнюсе, который пройдет в июле текущего года. Столтенберг сообщил, что он приветствует заявления о поставке крылатых ракет на Украину, а также обучение украинских пилотов использованию западных истребителей.

1 февраля директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что альянс НАТО повышает ставки в конфликте на Украине и мечтает о поражении России, однако эти мечты нереальны. Нарышкин выразил уверенность в том, что планам НАТО не суждено будет сбыться.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти России объявили 24 февраля 2022 года в результате обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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