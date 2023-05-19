Эксперты оценили шансы Десантиса победить в праймериз Республиканской партии

Губернатор Флориды Рон Десантис к концу мая должен официально объявить о своем участии в гонке за пост президента США 2024 года. Впрочем, из-за проводимой им консервативной политики в штате, а также малой известности на национальном уровне, шансы победить в праймериз Республиканской партии у него невелики, считают опрошенные «Известиями» американские эксперты.

«У Десантиса мало шансов против [бывшего президента США, сторонника республиканского крыла Дональда] Трампа, чье лидерство среди избирателей-республиканцев продолжает расти. Но если Трампу каким-то образом помешают принять участие в гонке те или иные потрясения или скандалы, и Десантис всё же выиграет номинацию, неясно, сможет ли он провести жизнеспособную кампанию против действующего президента Джо Байдена», — отметил профессор кафедры истории Американского университета в Вашингтоне Питер Кузник.

При этом, по мнению главного редактора журнала CovertAction Джереми Кузмарова, губернатор Флориды всё же пользуется поддержкой части республиканцев, особенно тех, кто устал от Трампа и хочет видеть «кого-то помоложе».

«Проблема в том, что у него нет опыта управления на федеральном уровне. Кроме того, он меняет свою позицию по внешнеполитическим вопросам. К примеру, по Украине: если раньше он ставил под сомнение необходимость поддержки Киева, то теперь твердо придерживается курса властей США», — считает эксперт.

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