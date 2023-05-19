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В результате ДТП на федеральной трассе «Кавказ» погиб один человек

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Фото: Управление МВД РФ по Республике Дагестан
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На 823-м км федеральной автодороги «Кавказ» в Карабудахкентском районе 62-летний житель Махачкалы на «Газели» в состоянии алкогольного опьянения совершил наезд на припаркованный на обочине ВАЗ-219010. Пассажир легкового авто погиб, сообщили 18 мая в пресс-службе МВД Дагестана.

«В результате ДТП 49-летний пассажир автомобиля ВАЗ-219010 от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия», — сказано в Telegram-канале ведомства.

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В марте на федеральной трассе Астрахань – Махачкала в Бабаюртовском районе Дагестана выпавшие из грузовика кирпичи насмерть придавили водителя другого автомобиля. Пострадавшего пытались спасти врачи, но он скончался от полученных травм.

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