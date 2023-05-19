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«Известия» показали кадры работы САУ «Мста-С» по позициям украинских боевиков

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Российские военнослужащие при помощи самоходных артиллерийских установок (САУ) «Мста-С» уничтожают танки и минометные расчеты украинских националистов. Корреспондент «Известий» Родион Северьянов в пятницу, 19 мая, показал замаскированные позиции установок в лесу.

Командир расчета с позывным Профессор рассказал, что самые удачные цели, которые уничтожил его отряд, — это танки и минометные расчеты. Как уточнил Северьянов, расчет Профессора считается одним из лучших на донецком направлении.

Сердцем и мозгом является машина управления, откуда российские военные отправляют координаты для уничтожения позиций боевиков. При этом установки «Мста-С» замаскированы в лесу. Обнаружить технику в таких условиях нереально: ствол установки буквально утопает в зелени.

«Сегодня довольно ветрено, погода вносит свои изменения: первый снаряд лег чуть-чуть в стороне от цели. Сейчас из центра прилетают новые, более корректные координаты», — рассказал корреспондент.

После отработки ударов техника меняет место дислокации.

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Ранее, 18 мая, Минобороны России показало, как расчет орудий «Мста-Б» Воздушно-десантных войск уничтожил вражескую пехоту, укрывшуюся в блиндажах и домах частного сектора. Расчеты тульских артиллеристов–десантников ведут контрбатарейную борьбу с противником и поддерживают российские подразделения штурмовых отрядов, удерживающих фланги.

12 мая военное ведомство рассказало, как расчеты самоходных гаубиц 2С19 «Мста-С» Южного военного округа Вооруженных сил России уничтожили опорный пункт и боевые машины пехоты противника в ходе выполнения огневых задач в южном секторе проведения спецоперации. Ежедневно артиллеристы уничтожают огневые позиции, живую силу противника и вооружение, в том числе образцы иностранного производства.

Специальная военная операция по защите населения Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.

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