Синоптики спрогнозировали в Москве небольшие дожди и прохладу 19 мая

Облачно с прояснениями, кратковременный дождь и температура до +19 градусов — такая погода ожидает Московский регион в пятницу, 19 мая. Соответствующий прогноз опубликован на сайте российского Гидрометцентра.

Днем температура воздуха в Москве будет варьироваться в диапазоне +17…+19 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +9.

В Московской области днем ожидается от +15 до +20, ночью температура снизится до +4 градусов.

Прогнозируется северный ветер со скоростью 5–10 м/c. Атмосферное давление составит 755 мм ртутного столба.

18 мая научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отметил, что в Москве в выходные дни 20 и 21 мая температура воздуха понизится на 7 градусов, атмосферное давление не поменяется.

По его словам, такое существенное понижение температуры связано с переходом к западному холодному антициклону.

В этот же день ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что вода в столице может прогреться до комфортной температуры уже в первой декаде июня. Таким образом, открывать купальный сезон можно будет в традиционное для этого время.